BIST 1.331
DOLAR 7,81
EURO 9,48
ALTIN 461,39

Fit vücudu görenleri büyüledi! Shakira yeni klibiyle 1980'li yıllara döndü

Shakira, Black Eyed Pea müzik grubuyla işbirliği yaptığı Girl Like Me adlı şarkının klibiyle 1980'li yıllar havası yaşattı.

Shakira, Black Eyed Pea ile birlikte seslendirdiği Girl Like Me adlı şarkısı için çekilen klip için kamera karşısına geçti.

114

43 yaşındaki Latin şarkıcı, kendisine eşlik eden dansçılarla birlikte, 1980'li yılların egzersiz kıyafetlerini kelimenin tam anlamıyla yıllar öncesinden günümüze taşıdı. 

214

Tekerlekli patenleri, mayoları, tozlukları, bileklikleri ve saç bantlarıyla 1980'lerde öncülüğünü Jane Fonda'nın yaptığı egzersiz modasını geri getiren klibin geçmişi 12 yıl öncesine dayanıyor.

314

Black Eyed Peas grubundan will.i.am, Youtube'da yayınlanan videoya yaptığı yorumda o süreci anlattı: "Bilmeyenler için... 2008'de Shakira stüdyoma geldi ve Girl Like Me üzerinde çalıştık. Bu şarkı şimdi piyasaya çıktığı için çok mutluyum. Bu şarkının çok farklı versiyonlarını yaptım, şimdi en doğrusunu bulduk. Ve şimdi video burada" diye yazdı.

414