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Fıstıkların içinde yüzdü yetmez gibi tükürdü! Fıstık deposunda rezillik

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Fıstıkların içinde yüzdü yetmez gibi tükürdü! Fıstık deposunda rezillik

Siirt’te “yeşil altın” olarak bilinen fıstığın depolandığı yere girip, fıstıkların içinde yüzen ve fıstıklara tüküren kişi o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüler tepkilere neden oldu.

Fıstıkların içinde yüzdü yetmez gibi tükürdü! Fıstık deposunda rezillik

Siirt’te fıstık deposuna giren kimliği belirsiz bir kişi, bacadan akan fıstıklarının arasında yüzüp, daha sonra ayırdığı kabukları fıstıkların üzerine tükürdü.

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Fıstıkların içinde yüzdü yetmez gibi tükürdü! Fıstık deposunda rezillik

O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

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Fıstıkların içinde yüzdü yetmez gibi tükürdü! Fıstık deposunda rezillik

Görüntüler tepkilere neden olurken, söz konusu kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.

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Fıstıkların içinde yüzdü yetmez gibi tükürdü! Fıstık deposunda rezillik
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