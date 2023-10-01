Fıstıkların içinde yüzdü yetmez gibi tükürdü! Fıstık deposunda rezillik
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Siirt’te “yeşil altın” olarak bilinen fıstığın depolandığı yere girip, fıstıkların içinde yüzen ve fıstıklara tüküren kişi o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüler tepkilere neden oldu.
Siirt’te fıstık deposuna giren kimliği belirsiz bir kişi, bacadan akan fıstıklarının arasında yüzüp, daha sonra ayırdığı kabukları fıstıkların üzerine tükürdü.
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O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.
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Görüntüler tepkilere neden olurken, söz konusu kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.
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