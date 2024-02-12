Fırtına kopacak metrekareye 100 kg yağış düşecek! İl il meteoroloji uyardı
Meteoroloji'nin 12 Şubat Pazartesi tahminine göre, yurdun batısında fırtına ve sağanak yağış etkili olacak. Sel, su baskını, hortum ve yıldırım riskine karşı vatandaşlara dikkatli olun çağrısı yapıldı. İşte 81 ilin hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Ankara, Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu ve Eskişehir çevrelerinin sağanak yağışlı, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Antalya ve Isparta çevreleri ve Burdur'un doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Metrekareye 100 kilogram yağış
Yağışların Çanakkale ile Balıkesir’in batı ilçelerinde, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde, öğleden sonra İzmir ve Aydın çevreleri ile Manisa’nın batısında kuvvetli (21-50 kg/m2), Balıkesir’in batı ilçeleri, Çanakkale’nin güneydoğusu ile Muğla’da çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Rüzgarın da güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat, kıyılarda 80 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.