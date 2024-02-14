Fırtına, kar, sağanak hepsi birden geliyor, hava buz kesecek! 13 ile alarm
Meteoroloji 13 il için sarı kod uyarısında bulundu. Yurdun güneydoğusunda kuvvetli yağış ve karla karışık yağmur bekleniyor. Havalar ise 6 dereceye kadar düşecek. İşte 14 Şubat il il hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara ve Ege'nin doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Güneydoğu Anadolu ve Doğu Akdeniz geneli ile Doğu Anadolu'nun batı ve güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların, genellikle yağmur ve sağanak; Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak; Doğu Anadolu'nun ve İç Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yüksekleri ile Toroslar Mevkii'nde karla karışık yağmur ve kar, Hakkari çevrelerinde yoğun kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Ülkemiz genelinde 3-6 derece azalacağı, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.