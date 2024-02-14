Fırtına, kar, sağanak hepsi birden geliyor, hava buz kesecek! 13 ile alarm

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara ve Ege'nin doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.