Fırında peynirli ekmek nasıl yapılır kahvaltıların vazgeçilmezi!
Tarifin ana maddesi ekmek ve peynir, peynirin çeşidi ve içine ekleyeceğiniz malzemeler tamamen size kalmış. İşte mis gibi bir kahvaltı önerisi!
Kahvaltıda fırında peynirli ekmek nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Kahvaltı sofralarında değişik bir lezzet arayanlardan mısınız? İşte karşınızda yemelere doyamayacağınız fırında peynirli ekmek tarifi.
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Bu ekmek üstü kahvaltılıklar, hemen hemen her evde bilinen ve sık sık yapılan pratik lezzetlerdir. Üstelik damak tadına göre çeşitlendirmek mümkün.
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Tek başına bile kahvaltınızı şenlendirecek bu tarifi dilediğiniz peynirle hazırlayabilir, farklı baharatlar da ekleyebilirsiniz. İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda.
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MALZEMELER:
9 dilim tost ekmeği,
1,5 su bardağı rendelenmiş beyaz peynir,
2 adet yumurta
2 yemek kaşığı maydanoz(doğranmış),
1/2 çay kaşığı karabiber,
1/2 çay kaşığı pul biber,
1 yemek kaşığı zeytinyağı
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