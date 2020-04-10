Fırında baharatlı patates tarifi pratik bir atıştırmalık!
Zevkinize göre farklı baharat tercihleriyle de deneyebileceğiniz fırında baharatlı patates kıtır kıtır bir cips lezzetinde. Fırında baharatlı patates nasıl yapılır? İşte lezzet ötesi tarifi!
Fırında yapabileceğiniz en lezzetli atıştırmalıklardan biri olan fırında baharatlı patates yapmanın püf noktalarını sizlerle beraber paylaştık!
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Sizde evde tadına bayılacağınız çıtır çıtır lezzetine doyum olmayan baharatıyla evde kendi baharatlı patateslerinizi yapabilirsiniz. Nasıl mı? İşte eve sıcacık fırında patates yapmanın püf noktaları...
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Malzemeler;
3 adet büyük boy patates,
4 yemek kaşığı zeytinyağı,
1 çay kaşığı tuz,
1 çay kaşığı toz kırmızı biber,
2 diş rendelenmiş sarımsak,
1 tatlı kaşığı kekik,
2 dal biberiye,
1 çay kaşığı karabiber yeterli olacaktır.
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Yapılış aşaması;
Bir kasede zeytinyağı, tuz, toz kırmızı biber, sarımsak, kekik, taze biberiye ve karabiberi alın.
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