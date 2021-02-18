Firavunun tomografisi çekildi eski mumyacıların gizlemeye çalıştığı gerçek dehşete düşürdü

Radyoloji uzmanı Sahar Saleem, WordsSideKick.com'a verdiği demeçte, araştırmacıların daha önce şiddetli yaraları olan firavun mumyalarını keşfetmelerine rağmen, şimdiye kadar firavun savaş alanında ölümlere dair hiçbir kanıt bulunmadığını söyledi.