Firavunun tomografisi çekildi eski mumyacıların gizlemeye çalıştığı gerçek dehşete düşürdü
Mısır firavunu Seqenenre Taa'nın mumyası bilgisayarlı tomografiye sokuldu. Araştırmalara göre Seqenenre Taa II'nin savaş alanında hançer, balta ve mızrakla yakalanıp öldürüldüğünü ortaya çıkardı.
Mısır firavunu Seqenenre Taa II (Seqenenre Tao II olarak da yazılır), yaklaşık M.Ö. 1558 yıllarında güney Mısır'ın hükümdarıydı. MÖ 1553'te Hiksoslar tarafından Mısır'ın işgali sırasında savaşta hayatını kaybetti.
Firavunun ölümüyle ilgili bazı bilinmeyenler tartışma konusuydu. Teknoloji yardımıyla firavunun kalıntıları tomografiye sokuldu ve yaklaşık 3500 yıllık cinayetin sır perdesi aralandı. Firavunun kafatasındaki yaralar acımasız bir ölümün hikayesini anlatıyor.
Radyoloji uzmanı Sahar Saleem, WordsSideKick.com'a verdiği demeçte, araştırmacıların daha önce şiddetli yaraları olan firavun mumyalarını keşfetmelerine rağmen, şimdiye kadar firavun savaş alanında ölümlere dair hiçbir kanıt bulunmadığını söyledi.
Firavun, alnına yukarıdan bir balta veya kılıç darbesiyle çıkacak 2,75 inç uzunluğunda (7 santimetre) bir kesiğe sahipti. Bu yara tek başına ölümcül nitelikte.