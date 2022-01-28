Fırat Tanış'ın Cumhuriyet ve CHP twitine Cüneyt Özdemir'den tepki: Tutmayın küçük enişteyi!

Önce Cumhuriyet'e ardından CHP'ye çattı

Fırat Tanış yazar Bilgin Gökberk'e "Gazeteyi altılı bültenine çevirdiniz" şeklinde yanıt vermesinin ardından bir sonraki paylaşımında CHP ve Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu etiketleyerek "Bu akılla mı her şey çok güzel olacak?" diye sordu.