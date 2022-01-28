Fırat Tanış'ın Cumhuriyet ve CHP twitine Cüneyt Özdemir'den tepki: Tutmayın küçük enişteyi!
Cumhuriyet gazetesindeki 'Sezen Aksu'ya ilişkin köşe yazısına 'Altılı bültenine çevirdiniz canım gazeteyi' diyen ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Fırat Tanış'a Cüneyt Özdemir çok sert ifadelerle yüklendi.
Oyuncu Fırat Tanış, Cumhuriyet gazetesinin spor yazarı Bilgin Gökberk'in isim vermeden kendisine gönderme yaptığı yazısına 'Altılı bültenine çevirdiniz canım gazeteyi' diyerek tepki gösterdi. Bu twitinin ardından Fırat Tanış'a tepki yağdı. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile girdiği polemikle gündeme gelen Fırat Tanış'a gazeteci Cüneyt Özdemir 'kibirli troll' dedi.
Cumhuriyet yazarı Bilgin Gökberk isim vermeden Fırat Tanış'a 'Sezen Aksu' eleştirisi yaptı
Spor yorumcusu Bilgin Gökberk, Cumhuriyet'teki köşesinde Ekrem İmamoğlu'na 'tiyatro' benzetmesi nedeniyle tepki gösteren 'oyuncu tayfasının' Sezen Aksu konusunda sessiz kaldığını yazdı. Gökberk, 'Ekrem İmamoğlu'nun 'tiyatro' benzetmesine anında tepki verip artistlik yapan oyuncu tayfası, Sezen Aksu'nun 'dilinin kopartılması' konusunda arazi oldu. Bu boş beleş modelleri iyi tanıyoruz' ifadelerini kullandı.
Önce Cumhuriyet'e ardından CHP'ye çattı
Fırat Tanış yazar Bilgin Gökberk'e "Gazeteyi altılı bültenine çevirdiniz" şeklinde yanıt vermesinin ardından bir sonraki paylaşımında CHP ve Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu etiketleyerek "Bu akılla mı her şey çok güzel olacak?" diye sordu.
Tanış, Bilgin Gökberk'i de etiketleyerek "Sen de bu yazıda bahsettiğin artizler kimse bence tribünden topla arkadaşlarını, bir oyun çıkışına falan gidip bi temiz sopala. İçin soğusun" dedi.