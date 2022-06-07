Fırat Tanış yeni sevgilisiyle el ele görüntülendi, yüzü asıldı!

Arkadaşlık aşka dönüştü

Fırat Tanış ile İklim Tamkan ilk kez 2020 yılında yan yana görülmüştü. Tanış, 2020 yılında Behçet Necatigil şiiri "Solgun Bir Gül Dokununca"yı seslendirmişti. Piyanoda ise İklim Tamkan yer almıştı. Müzikal anlamda işbirliği yapan Tanış ile Tamkan'ın arkadaşlığının aşka dönüştüğü iddia edilmişti.