Fırat Tanış yeni sevgilisiyle el ele görüntülendi, yüzü asıldı!
Geçtiğimiz şubat ayında eşi Kübra Tanış ile 8 yıllık evliliğini bitiren Aziz dizisinin Mösyö Pierre'i ünlü oyuncu Fırat Tanış, yeni sevgilisi piyanist ve besteci İklim Tamkan ile Nişantaşı sokaklarında görüntülendi. Çiftin aceleci tavırları gözden kaçmadı.
Son aylarda Aziz dizisinde Mösyö "Pierre", internet dizisi Kulüp'te ise "Çelebi" karakterini canlandırarak oyunculuğu ile beğenileri toplayan ve 8 yıllık eşi Kübra Tanış'tan ani bir kararla boşanan ünlü oyuncu Fırat Tanış, önceki gün Nişantaşı'nda yeni sevgilisiyle objektiflere takıldı.
8 yıllık eşi Kübra Tanış'tan ani bir kararla boşanan Tanış ve Tamkan 'ın neşeli halleriyle dikkat çeken sevgililer görüntülenince suratları asıldı. Basın mensuplarının tüm sorularını cevapsız bırakan sevgililer "Konuşmayacağız" demekle yetindi.
Arkadaşlık aşka dönüştü
Fırat Tanış ile İklim Tamkan ilk kez 2020 yılında yan yana görülmüştü. Tanış, 2020 yılında Behçet Necatigil şiiri "Solgun Bir Gül Dokununca"yı seslendirmişti. Piyanoda ise İklim Tamkan yer almıştı. Müzikal anlamda işbirliği yapan Tanış ile Tamkan'ın arkadaşlığının aşka dönüştüğü iddia edilmişti.
Fırat Tanış eşi Kübra Tanış ile 2014 yılında evlenmiş, geçtiğimiz şubat ayında sessiz sedasız boşanmıştı.