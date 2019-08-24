Fındıkzade'de minibüs tramvay yoluna girdi Seferler durdu

Fındıkzade'de minibüs tramvay yoluna girdi Seferler durdu

FATİH Fındıkzade'de bir minibüsün tramvay yoluna girerek refüje çıkması sonucu seferler bir süre yapılamadı.

Fındıkzade'de minibüs tramvay yoluna girdi Seferler durdu - Sayfa 1

Kaza saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Alkollü olduğu belirlenen İbrahim K. minibüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Minibüs, tramvay yoluna girerek refüje çıktı. 

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Fındıkzade'de minibüs tramvay yoluna girdi Seferler durdu - Sayfa 2

Kaza nedeniyle tramvay seferleri bir süre yapılamadı. Aracın çekilmesinin ardından seferler normale döndü. Sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Fındıkzade'de minibüs tramvay yoluna girdi Seferler durdu - Sayfa 3
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Fındıkzade'de minibüs tramvay yoluna girdi Seferler durdu - Sayfa 4
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