Finalde sahaya girip kupayla zafer turu atmıştı! FIFA Nusret için harekete geçti
Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası finalinde Fransa'yı mağlup ederek şampiyon olan Arjantin kupa töreninin ardından sahada zafer turu attı. Dünyaca ünlü şef Nusret Gökçe'nin bu esnada sahaya girerek başta Messi olmak üzere birçok futbolcu ve kupa ile fotoğraf çektirmesi finale damga vurmuş, kupayla adeta zafer turu attığı görüntüler dünya basınında da geniş yer bulmuştu. FIFA tartışma yaratan o görüntüler için harekete geçti ve soruşturma başlattı. İşte detaylar...
Dünya Kupası'nın finalinde Arjantin, Fransa'yı penaltılar sonucu 4-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşmıştı. Şampiyonluktan sonra ise kutlamalara et restoranları sahibi Nusret Gökçe damga vurmuştu.
Dünyaca ünlü Türk şef Nusret Gökçe'nin Arjantin Milli Takımı'nın Dünya Kupası sevincine ortak olması Lionel Messi'nin başarısı kadar çok konuşuldu.
Final maçı sonrası sahaya girerek futbolcular ve Dünya Kupası ile poz vermesi dünya basınında da geniş yer bulmuş ve FIFA, söz konusu fotoğraflardan dolayı büyük tepki toplamıştı.
Nusret'in sahaya girip futbolcuları sıkıştırması ayrı bir tartışma konusu olurken akreditasyon kartını nasıl aldığı sert suçlamalar doğurdu. FIFA Başkanı Gianni Infantino da topun ağzında.