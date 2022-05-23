Final yaptı! Reytinglerde hüsrana uğradılar zirve bakın kimin: Yargı Teşkilat Survivor Adı Sevgi Çok Güzel Hareketler 2
22 Mayıs 2022'nin reyting sonuçları dizileri ve Survivor'u hüsrana uğratırken zirveye yerleşen program şaşırttı.
Dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli oldu. Kadınlar performans oyununu 8-5'lik skorla Ünlüler takımı kazandı. Erkekler performans oyununu 8-7'lik skorla Ünlüler takımı kazandığı Survivor reytingde geriledi.
Kanal D'den Star TV'ye transfer olan Çok Güzel Hareketler 2, dün akşamki bölümüyle reytinglerde istediği başarıyı elde edemedi. Program reytinglerde dibe çakıldı
Birbirlerine duydukları aşkın yan yana durmalarına yetmediği Ilgaz ve Ceylin, şimdi de boşanma ile büyük sarsılmıştır. Üstelik onları bekleyen, hayatlarının bir anda ortasına çöken ve henüz tam aydınlığa kavuşmamış Yeşim meselesi çözülmeyi beklediği Yargı reytingde zirveyi kaptırdı.
Elif ve Emir, nehrin kenarında karşılaştıkları tabloyla büyük bir acı yaşarlar. Volkan ise, Mehmet’in ölümüyle herkesin onun peşine düşeceğini düşünerek Zeynep’le birlikte Sarpça’dan ayrılmak ister. Ancak gelen haber, planlarında değişiklik olmasına neden olduğu Adı Sevgi final yaptı. Son bölümüyle dizi umduğunu bulamadı.