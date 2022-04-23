Final yaptı! Reytingde zirveyi gören şaştı kaldı: Arka Sokaklar Yalnız Kurt Kasaba Doktoru Kaderimin Oyunu Aziz Aşk Mantık İntikam
22 Nisan 2022'nin reyting sonuçları Kasaba Doktoru, Arka Sokaklar, Aziz, Yalnız Kurt, Kaderimin Oyunu, Aşk Mantık İntikam'ı hüsrana uğrattı.
Erol Gümüşok, ameliyatını Hakan'ın yapmasını ister. Hakan itiraz edince geçmişindeki bir sırrı kullanarak onu tehdit eder. Bu sırada geçmişten gelen bir dost Hakan'a yardım elini uzatacak, Hakan'ın da Erol'a karşı masaya bir koz koymasını sağladığı Kasaba Doktoru reytinglerde hüsrana uğradı.
Yıldırım Projesi devlet sırrı olarak Selçuklu Fabrikası’nda tüm hızıyla devam etmektedir. Altay, babasının geliştirdiği Yıldırım Projesi’nin devlet için ne kadar önemli olduğunu idrak edince, emanete sahip çıkmak için daha da bilenir. Yıldırım Projesi’nin dışarı sızan bilgisiyle harekete geçen Mira ve Nizam, hain saldırı planları için girişimler yaptığı Yalnız Kurt reytingde zirve yarışına dahil olamadı.
Aziz ve Efnan, Pierre’in oyunuyla ilişkilerindeki en büyük kırılmanın eşiğine gelirler. Bu sırada şehirde, milletvekili seçimlerinin heyecanı yaşanmaktadır. Pierre, Aziz’in karşısına çıkardığı sürpriz adayın kazanması için emin adımlarla ilerler ve Aziz’i her anlamda köşeye sıkıştığı Aziz reytingde umduğunu bulamadı.
Mahir, her şeye rağmen yanında durduğu Asiye'nin, Cemal'le ilişkisi olduğu şüphesiyle alt üst olmuştur. Asiye'yi büyük bir yüzleşme beklemektedir. Cemal ise hayal ettiği yeni hayat için adımlar atarken, çocuklarıyla kaybettiği zamanları telafi etme isteğiyle yanıp tutuştuğu Kaderimin oyunu reytingde dibe çakıldı.