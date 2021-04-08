Final tarihi belli oldu ATV'nin sevilen dizisinden üzen haber geldi
ATV'den kötü haber geldi. Sezon boyu yayımlanan diziler için sona gelinirken hikayeleri biten ve reytingleri düşen diziler final kararı aldı.
Kanallar yaz sezonu için hazırlıklarına tam gaz devam ederken sezon boyu yayımlanan dizilerde de final telaşı var. Gelecek sezon için anlaşma sağlayan yapımlar sezon finali çekimi yaparken reytingleri düşen ve gelecek sezon ekranlarda yer almayacak diziler final çekimi yapacak.
Final çekimi yapacak dizilere ise yeni bir tanesi daha eklendi. ATV ekranlarında yayımlanan Ebru Şahin ve Akın Akınözü'nün başrollerinde olduğu Hercai dizisi için yolun sonu göründü.
Mia yapım imzalı Hercai dizisinden hayranlarını üzen haber geldi, Hercai, final yapacak.
Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Akın Akınözü ve Ebru Şahin'i buluşturan dizi 69. bölümde ekrana veda ediyor.