Final şoku! Yargı Elbet Bir Gün Masterchef Milyoner hüsrana uğradı: Reytingde zirve bakın kimin

Ilgaz ve Ceylin tarafları oldukları ve çözmek için yan yana düştükleri dava sayesinde birlikte hareket ettiklerinde çok daha güçlü olduklarını fark etmişlerdir. Ne var ki; Engin’in yeni bir hamleyle Parla üzerinden kendisini vurması Ceylin’i çileden çıkartır. Ceylin artık Engin’i durdurmak için kendi yöntemlerini kullanmaya kararlı olduğu Yargı reytingde zirveyi kaptırdı.