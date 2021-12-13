Final şoku! Yargı Elbet Bir Gün Masterchef Milyoner hüsrana uğradı: Reytingde zirve bakın kimin
12 Aralık 2021'in reyting sonuçları Masterchef Türkiye, Elbet Bir Gün, Yargı, Kim Milyoner Olmak İster'i hüsrana uğrattı.
Ilgaz ve Ceylin tarafları oldukları ve çözmek için yan yana düştükleri dava sayesinde birlikte hareket ettiklerinde çok daha güçlü olduklarını fark etmişlerdir. Ne var ki; Engin’in yeni bir hamleyle Parla üzerinden kendisini vurması Ceylin’i çileden çıkartır. Ceylin artık Engin’i durdurmak için kendi yöntemlerini kullanmaya kararlı olduğu Yargı reytingde zirveyi kaptırdı.
TV8'in sevilen yarışma programında eleme heyecanı yaşandı. Eleme potasındaki üç isim, iki aşamadan oluşan oyuna çıktı. Yemekleri çıkaran yarışmacılar MasterChef jürisi tarafından oylandı. Sevilen program reytingde umduğunu bulamadı.
Elbet Bir Gün dizisi ilk bölümüyle Kasım ayında ekranlara gelmeye başlamıştı. Fox'ta pazar akşamları yayınlanan dizi reytinglerde istenilen sonuçlara ulaşamayınca dün akşamki bölümüyle final yaptı. Final bölümüyle dizi hüsrana uğradı.
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster reytingde ilk 10'a giremedi.
İşte pazar günü reytingleri...