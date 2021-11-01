Final şoku! Yargı Benim Hayatım Masterchef Yalancılar ve Mumları hüsrana uğradı reytingde zirve kimin?

Ceylin ve Ilgaz’ın evlilik haberi, Pars ve Neva’yı hayal kırıklığına uğratır. Pars, soruşturmanın tıkanmasından hiç memnun değildir, üstelik onun da kardeşi Neva gibi kalbi kırılmıştır. Pars soruşturmanın peşini bırakmamaya, bunu yaparken de inanmadığı bu evliliği ikisinin başına bela etmeye kararlı olduğu Yargı zirveyi rakibine kaptırdı.