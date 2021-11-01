Final şoku! Yargı Benim Hayatım Masterchef Yalancılar ve Mumları hüsrana uğradı reytingde zirve kimin?
31 Ekim 2021'in reyting sonuçları Masterchef Türkiye, Benim Hayatım, Yargı, Yalanlar ve Mumları hüsrana uğrattı.
Ceylin ve Ilgaz’ın evlilik haberi, Pars ve Neva’yı hayal kırıklığına uğratır. Pars, soruşturmanın tıkanmasından hiç memnun değildir, üstelik onun da kardeşi Neva gibi kalbi kırılmıştır. Pars soruşturmanın peşini bırakmamaya, bunu yaparken de inanmadığı bu evliliği ikisinin başına bela etmeye kararlı olduğu Yargı zirveyi rakibine kaptırdı.
Hayalleri için babası Ökkeş’le İstanbul’a gelen Hayat, Harisoğlu Holding’in moda yarışmasına katılır. Holding sahibi Yılmaz, babasının eski düşmanı çıkınca, kendini bir intikam çemberinin içinde bulur. Büyük bir aile olmak isteyen Yılmaz’ın beklenmedik evlilik teklifi herkes üzerinde bomba etkisi yarattığı Benim Hayatım ilk bölümüyle dibe çakıldı.
Danilo Şef'in 3 yıl aradan sonra bir isme kaşık atması ise herkes tarafından heyecanla karşılandı. Hasan yaşananlar karşısında gözleri doldu. Hasan'dan sonra Burcu ve Araz elemeden kurtuldu. Sevilen program reytingde umduğunu bulamadı.
Tüm yalanlar ortaya çıkıyor! Engin’in planı Elif, Yakup ve Sumru’nun hayatlarını büyük tehlikeye atar. Elif’in, can yoldaşları Ceyda, Meliha ve Şebnem’den başka güveneceği kimse kalmadığı Yalancılar ve Mumları final bölümüyle ilk 10'a giremedi.