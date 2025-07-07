Final kararı üzmüştü! Şakir Paşa Ailesi yeni sezonda farklı isim ve senaryo ile geliyor...
Geçtiğimiz sezonun talihsizlikler yaşayan dizisi Şakir Paşa Ailesi olmuştu. NOW TV'nin sevilen dizisine önce Şakir Paşa'nın ailesi tarafından dava açılmış ve RTÜK ceza vermişti. İki kez çekimlerin yapıldığı konakta yangın çıktı ve sette kriz çıktı.
Geçtiğimiz sezonun en olaylı dizisi Şakir Paşa Ailesi olmuştu. NOW TV'nin sevilen dizisine önce Şakir Paşa'nın ailesi tarafından dava açıldı.
RTÜK ceza verdi, iki kez çekimlerin yapıldığı konakta yangın çıktı ve ne yazık ki ikinci yangında kalp krizi geçiren set amiri hayatını kaybetti. Bu üzücü olayın ardından final yapması gündeme gelen dizi, sezon finalini erkene çekti ve ikinci sezon heyecanı şimdiden başladı.
Sevilen dizide önemli bir gelişme yaşandı. İlk sezonunu aynı zamanda ünlü gazeteci Fatih Altaylı'nın da eşi olan, başarılı senarist ve yazar Hande Altaylı'nın yazdığı dizinin ikinci sezon senaristi Kulüp dizisinin senaristi Rana Denizer oldu.
NOW'ın iddialı dizisi Şakir Paşa Ailesi'nde Halikarnas Balıkçısı olarak tanınan Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın ailesinin hikayesi anlatılıyor.
DİZİDE ÖNEMLİDEĞİŞİKLİK YAŞANDI
Gelecek sezon zaman atlamasıyla ekrana gelecek dizide önemli bir değişiklik yapıldı.
YENİ ADIYLA VE SENARYOSU İLE GELİYOR
Sina Koloğlu'nun haberine göre dizi yeni adıyla yayınlanacak. Mucizeler ve Skandallar adıyla yayınlanacak 2. sezonda ünlü gazeteci Fatih Altaylı'nın da eşi olan senarist ve yazar Hande Altaylı olmayacak. Dizinin ikinci sezonunu Kulüp adlı Netflix dizisinin de senaryosunu yazan Rana Denizer yazacak. İddialara göre yapım, dizinin hak etmediği keyifsiz bir yıl geçirdiğine, inandıkları bir proje olduğuna bu nedenle devam etme kararı aldı.