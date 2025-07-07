Final kararı üzmüştü! Şakir Paşa Ailesi yeni sezonda farklı isim ve senaryo ile geliyor...

NOW'ın iddialı dizisi Şakir Paşa Ailesi'nde Halikarnas Balıkçısı olarak tanınan Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın ailesinin hikayesi anlatılıyor.

DİZİDE ÖNEMLİDEĞİŞİKLİK YAŞANDI

Gelecek sezon zaman atlamasıyla ekrana gelecek dizide önemli bir değişiklik yapıldı.

YENİ ADIYLA VE SENARYOSU İLE GELİYOR

Sina Koloğlu'nun haberine göre dizi yeni adıyla yayınlanacak. Mucizeler ve Skandallar adıyla yayınlanacak 2. sezonda ünlü gazeteci Fatih Altaylı'nın da eşi olan senarist ve yazar Hande Altaylı olmayacak. Dizinin ikinci sezonunu Kulüp adlı Netflix dizisinin de senaryosunu yazan Rana Denizer yazacak. İddialara göre yapım, dizinin hak etmediği keyifsiz bir yıl geçirdiğine, inandıkları bir proje olduğuna bu nedenle devam etme kararı aldı.