Final kararı seyirciyi isyan ettirdi Star TV'nin sevilen dizisi için sona gelindi
Yaz sezonu gelirken hikayesi biten ve reytingi düşük olan diziler bir bir ekrana veda için hazırlanıyor. Star TV'nin sevilen dizisi de final yapacak.
Show TV ve FOX TV'deki final kararlarının ardından Star TV de gelecek sezon yayımlanmayacak dizilerini duyurdu. Ramo, Arıza, Sen Çal Kapımı gibi diziler hikayelerinde sona gelindiği için biterken bu listeye bir sevilen dizi daha eklendi.
İlk bölümü 16 Aralık 2019 tarihinde yayınlanan, yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak'ın oturduğu Sefirin Kızı dizisi izleyicilerini üzdü. Oyuncu değişikliklerinin yanı sıra değişen senaryosuna rağmen seyircinin izlediği dizi final yapma kararı aldı.
İlk olarak Neslihan Atagül'ün rahatsızlığı nedeniyle diziyi bırakması daha sonra ise Uraz Kaygılaroğlu'nun ayrılması Sefirin Kızı dizisine büyük kan kaybettirdi.
İki büyük başrolünü kaybeden dizi çareyi güzel oyuncu Tuba Büyüküstün'de aradı. Son dönemde reytinglerde istenilen başarıyı elde edemeyen Sefirin Kızı final kararı aldı.