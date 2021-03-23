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Final kararı hayrete düşürdü Kanal D'nin sevilen dizisi veda edecek

Final kararı hayrete düşürdü Kanal D'nin sevilen dizisi veda edecek

Ekranlarda yaprak dökümü sürüyor. Bu kez kötü haber Kanal D ekranlarından geldi.

Final kararı hayrete düşürdü Kanal D'nin sevilen dizisi veda edecek

Star TV'deki Menajerimi Ara dizisi, Show TV'deki Arıza derken Kanal D'yi de final kararı vurdu. Yayımlandığı ilk günden beri ilgiyle izlenen dizi için sona gelindi. Kanal D, sevilen yapımın fişini çekti.

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Final kararı hayrete düşürdü Kanal D'nin sevilen dizisi veda edecek

Timuçin Esen, Ebru Özkan Saban, Okan Yalabık ve Kaan Yıldırım'ın başrollerde yer aldığı Kanal D ekranlarında yayınlanan Hekimoğlu dizisinden kötü haber geldi.

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Final kararı hayrete düşürdü Kanal D'nin sevilen dizisi veda edecek

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, OJO Pictures imzalı Hekimoğlu mayıs sonunda ekrana veda edecek.

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Final kararı hayrete düşürdü Kanal D'nin sevilen dizisi veda edecek

Hekimoğlu'nun son bölümünde ise dünyaca ünlü bir fotoğrafçı olan Berrak Kerem, stüdyosunda yaptığı bir fotoğraf çekimi sırasında inme geçirdi.

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