Final adım adım yaklaşıyor! Survivor'da bu hafta kim elendi? (16 Haziran 2020)
TV8 ekranlarında yayınlanan ve finale adım adım yaklaşılan Survivor 2020'de heyecan ve gerilim her bölüm biraz daha artıyor. Zaman zaman kazaların ve sakatlıkların yaşandığı yarışmada önümüzdeki hafta çeyrek final başlıyor. Bu hafta elenecek isim sonrasında yarışmada son 8'e kalan yarışmacılar çeyrek final oynayacak. 16 Haziran Salı akşamı Survivor'da kim elendi? Survivor'da elenen isim açıklandı mı? İşte yaşananlar...
Ekranların sevilen yarışma programı Survivor’ın 16 Haziran 2020 Salı akşamı yayınlanan bölümünde elenecek isim belli oluyor.
TV8 ekranlarında yayınlanan ve Acun Ilıcalı’nın sunumuyla haftanın 7 gününde de ekrana gelen Survivor’da önümüzdeki hafta itibarıyla çeyrek final başlıyor. Zaman zaman tansiyonun yükseldiği yarışma zorlu parkur oyunlarıyla yarışmacılara zor anlar yaşatıyor.
İzleyiciler, "Survivor’da elenen isim belli oldu mu?" sorusunun cevabını merak ediyor. Yarışmanın bu akşam yayınlanan bölümüne dair detaylar haberimizde...
Survivor eleme adayları kimler?
Yarışmanın 13 Haziran Cumartesi günü yayınlanan bölümünde haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı ve dokunulmazlığı kırmızı takım kazandı. Kaybeden mavi takım konseyi toplandı ve oy birliğiyle ilk eleme adayı Ardahan olarak belirlendi.