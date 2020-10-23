Filyasyon ekipleri yapılan hataları tespit etti! İşte İstanbul'da vaka sayısının artma nedeni
Filyasyon ekipleri, özellikle İstanbul'da son günlerde yeniden yükselişe geçen vaka sayılarındaki artışın büyük çoğunluğunun aile içi bulaşlardan kaynaklandığını vurguluyor. Kadıköy İlçe Sağlık Müdürü Dr. Neslihan Uyar, "İnsanlar AVM'lerden restoranlardan çekiniyor ama annesinde, akrabasında pazar kahvaltısında toplananlar, komşusunda gün için bir araya gelenler tehlike yok zannediyor" dedi.
Tatilden dönenlerin etkisi ve havaların da soğumaya başlamasıyla kapalı alanlarda daha çok vakit geçirilmek zorunda kalınması, İstanbul'u yeniden Türkiye'de salgının merkezi haline getirdi. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın "Türkiye'deki vakaların yüzde 40'ı İstanbul'da, sayılar Ankara'nın 5 katına çıktı" açıklamasının ardından gözler yine salgınla mücadelenin ön cephesinde yer alan filyasyon ekiplerine çevrildi.
Kovid pandemisiyle mücadelede 11 Mart'tan bu yana İstanbul'un en büyük ilçelerinden, yaklaşık yarım milyon nüfuslu Kadıköy'de filyasyon çalışmalarını tüm hızıyla sürdürdüklerini söyleyen Kadıköy İlçe Sağlık Müdürü Neslihan Uyar, vaka sayılarındaki hızlı artışın yüzde yetmişinin aile içi bulaşlardan kaynaklandığını vurguladı.
Dr. Uyar, "Mart 11 den beri filyasyon çalışmalarını durmaksızın sürdürüyoruz. Kadıköy 482 bin nüfusla kalabalık ilçelerimizden biri. Bizler 30 ekiple 7 gün boyunca sabah 07:00 akşam 24:00'e kadar çalışmalarımızı yapıyoruz. Salgının ilk başladığı zamanla bugün arasında sahada nasıl bir fark var derseniz; artık hastalar daha bilinçli, o panik havası yok. Ama maalesef bir rahatlama var. Temaslı vaka tespitlerimizin yüzde 70'i aile içi bulaş. Çünkü kişi dışarıdaki mekanı tehlikeli buluyor ama kendi içinden olunca, annesinin evine gittiğinde ya da bir akrabasını ziyaret ettiğinde kendini güvende sanıyor" dedi.
Aile içi görüşmelerde maske ve mesafe kurallarının tamamen ihlal edildiğini vurgulayan Dr. Uyar, "Evde söz merasimine gidenler, bazı hanımlardan gün buluşmalarına yeniden başladıklarını bile duyuyoruz. Orada da yemek yiyorsunuz, mutlaka maske çıkıyor, salon ya da bir odada kapalı ortamdasınız. Bunlar hep bulaşı artırıyor. Bizim şu andaki en büyük sıkıntımız bu.