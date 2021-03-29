Filtreyi abartan Seda Sayan sosyal medyada ti'ye alındı
Şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımda filtreyi abartınca sosyal medyanın diline düştü. Ünlü şarkıcıya takipçileri yorum yağdırdı.
Seda Sayan, geçirdiği estetik operasyonlarla ve değişimiyle konuşulmaya devam ediyor. Hem görüntüsüyle hem de fiziğiyle yıllara meydan okuyan şarkıcı, sosyal medya paylaşımıyla olay oldu.
Yaşlanmamak için elinden geleni yapan 58 yaşındaki şarkıcı, dün akşam bir arkadaşının doğum gününe katıldı. Fotoğraflara filtre yaparak kendini adeta çocuk haline getiren Seda Sayan sosyal medyanın diline düşmekten kaçamadı.
Geceden fotoğraflar yayınlayan Seda Sayan'ın son görüntüsü, sosyal medyanın gündemindeydi.
Değişimiyle takipçilerini şaşırtan Sayan'a adeta yorum yağdı.