Filtreli ünlüler sosyal medyayı salladı! Çağla Şikel bakın kime benzedi

Snapchat'in yeni filtre güncellemesi sosyal medyada eğlenceli paylaşımlara neden oluyor. Giderek gelişen ve daha da gerçekçi olan filtrelerin en yenisi, karşı cinsiyette nasıl görüneceğinizi gösteriyor. Bir kadın veya erkek olarak nasıl görüneceğini merak eden ünlüler, sosyal medya hesaplarından sonuçları paylaşmaya başladı.