Filmleri aratmayan tatbikat! Gerçek sandılar: Hırsız kılığındaki polisi yakalamaya çalıştılar!
ÇORUM’da polis ekipleri tarafından bir iş yerinden gaspa karışan zanlıların yakalanması sırasında alınan tedbirlerin değerlendirilmesi için düzenlenen tatbikat nefesleri kesti. Filmleri aratmayan tatbikatı gerçek sanarak hırsız kılığındaki polisi durdurmaya çalışan vatandaşların tepkisi ise renkli görüntülere sahne oldu.
Çorum Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından silahlı kavga sonrasında kaçan zanlıların yakalanması sırasında alınan tedbirlerin değerlendirilmesi amacıyla tatbikat düzenlendi.
Tatbikat senaryosu gereği Kuyumcular Çarşısı’ndaki faaliyet gösteren bir iş yerine gelen kar maskeli 2 kişi, tezgahtarı yaraladıktan sonra içerisinde altın bulunan çantayı alıp kaçtı.
Haber merkezinin anonsu üzerine polis ekipleri zanlıların yakalanması için çalışma başlattı
Zanlıların olay yerinden kaçtığı aracın plakası ve eşkalini belirleyen ekipler, Milönü Kavşağı’ndaki denetim noktasında aracı durdurdu.