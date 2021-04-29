Filmlere taş çıkartacak olay! Virüs dedektifleri 32 yıldır kayıp olan halayı buldu!
Koronavirüsün izini süren filyasyon ekipleri unutulmayacak bir hikayeye imza attı. İstanbul'da Covid-19 olan Filiz Varol'un akrabalarını arayan ekipler, genç kadının Niğde'de Yaşar Varol adında bir ağabeyi olduğunu buldu. Ağabey ile kız kardeşi 32 yıl aradan sonra kavuştu
Yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadele iz sürerek temas zincirini kıran filyasyon ekipleri bu kez müthiş bir kavuşma hikâyesine imza attı. İstanbul Esenyurt'ta yaşayan görme engelli Filiz Varol'un (35) 28 Kasım'da koronavirüs testi pozitif çıktı. Esenyurt İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı filyasyon ekipleri, virüsün temas zincirini kırmak için genç kadının anne, babası ve kardeşlerine ulaşmak için çalışma başlattı. Virüsün izi sürülürken, ailenin tüm fertlerine ulaşıldı.
Filyasyon ekipleri Filiz Varol'un bilmediği bir ağabeyi olduğunu fark etti. Ağabey Yaşar Varol'a (52) telefon edildi. Telefonu açan çocuğuna, "Halanın testi pozitif çıktı, test yaptırın" denildi. Çocuk "Benim Filiz isminde bir halam yok" deyince arkadan Yaşar Varol'un sesi geldi: "Evet Filiz adında bir kardeşim var. Ama 32 yıldır kayıp. Onu aradım ama bir türlü ulaşamadım..." O andan itibaren göz yaşartacak buluşmanın işaret fişeği atıldı...
32 yıl sonra kavuştular
Filyasyon ekibi güzel haberi Filiz Varol'a iletti. Duydukları karşısında şaşıran Filiz, acı hikâyesini ekiple paylaştı: "Annem ve babam ben 3 yaşındayken ayrıldı. Sonrasında hep yatılı okullarda okudum. Annem, ağabeyim Yaşar'dan hiç bahsetmedi. Ağabeyim olduğunu bilmiyordum." Oysa, babasının ilk eşinden olan, ağabey Varol, kardeşinin varlığından haberdardı.
Ayrıldıklarında 19 yaşındaydı. Yıllarca kardeşini aradı ama bir türlü ona ulaşamadı... İki kardeş Filiz Varol'un karantina süresi biter bitmez buluştu. Ağabey Varol, Niğde'den İstanbul'a gelerek, kardeşine sarıldı. Yeğeni Bengü ile tanıştı. Filiz de ağabeyinin 4 çocuğu olduğunu öğrendi. 32 yıllık hasret filyasyon ekipleri sayesinde mutlu sonla bitti.