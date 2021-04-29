Filmlere taş çıkartacak olay! Virüs dedektifleri 32 yıldır kayıp olan halayı buldu!

Filyasyon ekipleri Filiz Varol'un bilmediği bir ağabeyi olduğunu fark etti. Ağabey Yaşar Varol'a (52) telefon edildi. Telefonu açan çocuğuna, "Halanın testi pozitif çıktı, test yaptırın" denildi. Çocuk "Benim Filiz isminde bir halam yok" deyince arkadan Yaşar Varol'un sesi geldi: "Evet Filiz adında bir kardeşim var. Ama 32 yıldır kayıp. Onu aradım ama bir türlü ulaşamadım..." O andan itibaren göz yaşartacak buluşmanın işaret fişeği atıldı...