Filiz 'öldürülmek istemiyorum' deyip isyan etti! 19 yıllık eşinin tehditleri korkunç
ZONGULDAK'ta S.A. isimli koca, eşi Filiz Adalı'nın hayatını kabusa çevirdi. Genç kadın (36), 'Yıllarca fiziksel ve cinsel şiddet gördüm. Öldürülmek istemiyorum' diyerek isyan etti. Canavara dönüşen 19 yıllık kocanın tehditleri ise korkunç.
Kilimli ilçesinde yaşayan Filiz Adalı, Zonguldak Adliyesi'ne giderek, 19 yıldır evli olduğu ve 1,5 yıldır ayrı yaşadığı eşi S.A. hakkında şiddet gördüğü, tehdit edildiği ve hakarete uğradığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.
3 çocuk annesi Adalı'nın ifadesinin ardından savcılık, S.A. hakkında 6 ay uzaklaştırma kararı verdi.
Önceki gün eşi S.A.'nın çocuklarıyla yaşadığı eve geldiğini anlatan Adalı, kendisini öldürmekle tehdit ettiğini söyledi.
"Evden çıkarsan kafanı ezeceğim"
Tehditlerin artması üzerine komşusuna sığındığını belirten Filiz Adalı, "'Seni öldürürüm, kurşuna dizerim' dedi. Dün öğlen evden çıkarken 'Çıktığını göreyim, kafanı ezeceğim. Seni vuracağım' diye laflar söyledi." dedi.