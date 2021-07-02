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Filiz 'öldürülmek istemiyorum' deyip isyan etti! 19 yıllık eşinin tehditleri korkunç

Filiz 'öldürülmek istemiyorum' deyip isyan etti! 19 yıllık eşinin tehditleri korkunç

ZONGULDAK'ta S.A. isimli koca, eşi Filiz Adalı'nın hayatını kabusa çevirdi. Genç kadın (36), 'Yıllarca fiziksel ve cinsel şiddet gördüm. Öldürülmek istemiyorum' diyerek isyan etti. Canavara dönüşen 19 yıllık kocanın tehditleri ise korkunç.

Filiz 'öldürülmek istemiyorum' deyip isyan etti! 19 yıllık eşinin tehditleri korkunç

Kilimli ilçesinde yaşayan Filiz Adalı, Zonguldak Adliyesi'ne giderek, 19 yıldır evli olduğu ve 1,5 yıldır ayrı yaşadığı eşi S.A. hakkında şiddet gördüğü, tehdit edildiği ve hakarete uğradığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

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Filiz 'öldürülmek istemiyorum' deyip isyan etti! 19 yıllık eşinin tehditleri korkunç

3 çocuk annesi Adalı'nın ifadesinin ardından savcılık, S.A. hakkında 6 ay uzaklaştırma kararı verdi. 

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Filiz 'öldürülmek istemiyorum' deyip isyan etti! 19 yıllık eşinin tehditleri korkunç

Önceki gün eşi S.A.'nın çocuklarıyla yaşadığı eve geldiğini anlatan Adalı, kendisini öldürmekle tehdit ettiğini söyledi.

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Filiz 'öldürülmek istemiyorum' deyip isyan etti! 19 yıllık eşinin tehditleri korkunç

"Evden çıkarsan kafanı ezeceğim"
Tehditlerin artması üzerine komşusuna sığındığını belirten Filiz Adalı, "'Seni öldürürüm, kurşuna dizerim' dedi. Dün öğlen evden çıkarken 'Çıktığını göreyim, kafanı ezeceğim. Seni vuracağım' diye laflar söyledi." dedi.

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