Filiz Erkal İbrahim Erkal'ı ölüm yıl dönümünde böyle andı notu duygulandırdı

İbrahim Erkal'ın 14 yıllık eşi Filiz Erkal, Instagram'dan bu paylaşımı yaptı ve altına şu notu düştü:

''Ne bugün, ne yarın unutmayacağım. Vallahi adını dilimde hep anacağım. Billah yokluğun zoruma gidecek benim, seni yüreğimde saklayacağım.''