Filiz Erkal İbrahim Erkal'ı ölüm yıl dönümünde böyle andı notu duygulandırdı
İbrahim Erkal'ın eşi Filiz Erkal, ölümünün 3. yıl dönümünde sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla eşini andı ve yazdığı not, herkesi duygulandırdı.
3 sene önce İbrahim Erkal, evinin otoparkında baygın bulunarak yoğun bakıma kaldırılmıştı. Beyin kanaması geçirdiği anlaşılan İbrahim Erkal, yaklaşık bir ay komada kaldıktan sonra vefat etmişti. Eşi Filiz Erkal, yaşadığı derin hüznü sosyal medya hesabından yaptığı gönderi ile paylaştı, eşini andı.
İbrahim Erkal'ın 14 yıllık eşi Filiz Erkal, Instagram'dan bu paylaşımı yaptı ve altına şu notu düştü:
''Ne bugün, ne yarın unutmayacağım. Vallahi adını dilimde hep anacağım. Billah yokluğun zoruma gidecek benim, seni yüreğimde saklayacağım.''
İbrahim Erkal'ın "Unutmayacağım" şarkısının sözlerini paylaşan Filiz Erkal'a çok sayıda mesaj geldi. İbrahim Erkal'ı Erzurumlu meslektaşları da unutmadı.
11 Erzurumlu sanatçı, usta sanatçı İbrahim Erkal'ı ölümünün 3. yıl dönümünde 'Sen aldırma' şarkısına hazırladıkları video ile andı.