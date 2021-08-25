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Filiz Akın'ın son durumu... Instagram'dan paylaştı: 42 derece ateş...

Filiz Akın'ın son durumu... Instagram'dan paylaştı: 42 derece ateş...

Hastaneye kaldırıldığı haberleriyle sevenlerini korkutan ünlü Yeşilçam oyuncusu Filiz Akın, Instagram'dan hastaneye yattığı görüntüleri paylaştı: Tansiyon tehlikeli derecede düşük! Ateş 42…

Filiz Akın'ın son durumu... Instagram'dan paylaştı: 42 derece ateş...

Türk sinemasının efsanevi ismi Filiz Akın sevenlerini korkuttu. Akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle geçen hafta hastaneye kaldırılan usta oyuncu, 3 gün yoğun bakımda kaldı.

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Filiz Akın'ın son durumu... Instagram'dan paylaştı: 42 derece ateş...

Sosyal medya hesabından sevenlerini bilgilendiren Akın, hastaneye yatırıldığı anların videosunu paylaştı. 42 derece ateşle Sepsis'e karşı mücadele veren usta oyuncu videonun altına şu notu düştü:

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Filiz Akın'ın son durumu... Instagram'dan paylaştı: 42 derece ateş...

“Bu kadar üst üste gelen yangın ve sel felaketlerindeki acılara yürek dayanmıyor ve hastalanma derecesinde etkileniyor insan” demiştim.

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Filiz Akın'ın son durumu... Instagram'dan paylaştı: 42 derece ateş...

"Burada ikinci kez Bodrum'da hastaneye getirilmişim. Tansiyon tehlikeli derecede düşük! Ateş 42… Sepsis'e karşı mücadelede ölümden kıl payı kurtaranlara, merak eden, iyileşme dilekleri ve dualarını yollayan sizlere çok teşekkür ederim…"

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