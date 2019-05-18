Filiz Akın'dan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı hastalığı ne?

Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından olan usta oyuncu yayınladığı video da "An itibariyle, iyileşmeye doğru... Önemli bir şey değil, endişelenecek bir şey yok. Sadece bağışıklık sistemimi güçlendirmek gerekti. İlginize, iyilik dileklerinize çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

İşte o video