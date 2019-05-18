Filiz Akın'dan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı hastalığı ne?
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Filiz Akın Hastane odasındaki görüntüleriyle hayranlarını korkuttu. Akın'ın bağışıklık sistemini güçlendirmek için serum tedavisi gördüğü ortaya çıktı. İşte Filiz Akın'ın son hali ve detayları
76 yaşındaki Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Filiz Akın, bağışıklık sistemini güçlendirmek için serum tedavisi gördü. Taburcu olduktan sonra hastane odasında çekilen bir videoyu paylaşarak hayranlarına sağlık durumundan bahsetti.
Usta oyuncu Filiz Akın,sosyal medya hesabı İnstagram'dan paylaştığı video ile takipçilerini bilgilendirdi.
Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından olan usta oyuncu yayınladığı video da "An itibariyle, iyileşmeye doğru... Önemli bir şey değil, endişelenecek bir şey yok. Sadece bağışıklık sistemimi güçlendirmek gerekti. İlginize, iyilik dileklerinize çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
İşte o video
Filiz Akın kimdir?: Filiz Akın, 2 Ocak 1943'te Ankara'da doğdu. Annesi Ankaralı kadın terzisi Habibe Leman Şaşırmaz, babası Afyonlu hakim Bekir Sami Akın'dır. Annesi baba tarafından Arnavut, babası ise anne tarafından Çerkestir. Annesinin ikinci evliliğinden kızkardeşi Günseli doğdu. Anneannesi olan Halime Hanımın öz babası Atatürk'ün şifrecisi, üveybabası da Atatürk'ün kalem müdürü olup Atatürk kıyafet seçiminde zevkine güvendiği için zaman zaman Halime Hanımın fikrini alırdı. Filiz Akın 3 yaşına kadar babası hakim Sami Beyin görev yaptığı Beypazarı'nda yaşadı. 5.5 yaşında ilkokula başladı. İlköğrenimini Ankara, Kızılay'da bulunan Sarar İlkokulu'nda tamamladı.7 yaşındayken annesi ile babası ayrıldı.