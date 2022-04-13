Filiz Akın'a benzemek için ameliyat oldu! Sisi Seyhan Soylu'yu takipçileri Ajda Pekkan'a benzetti son hali olay
Al Sana Haber programında yaptığı yorumlarla zaman zaman dikkatleri üzerine çeken ‘Sisi’ lakaplı Seyhan Soylu, geçtiğimiz günlerde Yeşilçam’ın usta ismi Filiz Akın’a benzemek için ameliyat masasına yatmıştı. Ameliyattan çıkan Seyhan Soylu’nun son haki Ajda Pekkan’a benzetildi.
Seyhan Soylu Yeşilçam'ın usta oyuncusu Filiz Akın'a benzemek için bir dizi ameliyat oldu. Soylu, 8 saat süren ameliyatın ardından son halini paylaştı.
Seyhan Soylu 10 tane ameliyatı aynı anda oldu. Ameliyat sonrası hastanedeki her anını paylaşan Sisi "Kaburga pençe, burun büyütme, alın, şakak dolgu, yanak, dolgu dudak yağ, çene yağ, dudak mesafe kısaltma, göğüs silikon yenileme, karın germe" ameliyatları olduğunu açıkladı.
Sisi son olarak bu ameliyatları Filiz Akın'a benzemek için olduğunu açıklayarak "Türk sinemasının en güzel ve en asil kadını Filiz Akın hayranlığımdan dolayı ameliyat oldum. Ameliyatımı parça parça yaptırmaya vaktim yoktu. Bu yüzden biraz risk almayı tercih ettim. Türkiye’de tek hayran olduğum kadın olan Filiz Akın'ın 25 ile 30 yaş aralığındaki güzelliğine kavuştum" dedi.
Ameliyat sonrası son halini paylaşan Seyhan Soylu’yu sosyal medya kullanıcıları Filiz Akın’dan çok süper star Ajda Pekkan’a benzetti.