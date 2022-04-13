Filiz Akın'a benzemek için ameliyat oldu! Sisi Seyhan Soylu'yu takipçileri Ajda Pekkan'a benzetti son hali olay

Sisi son olarak bu ameliyatları Filiz Akın'a benzemek için olduğunu açıklayarak "Türk sinemasının en güzel ve en asil kadını Filiz Akın hayranlığımdan dolayı ameliyat oldum. Ameliyatımı parça parça yaptırmaya vaktim yoktu. Bu yüzden biraz risk almayı tercih ettim. Türkiye’de tek hayran olduğum kadın olan Filiz Akın'ın 25 ile 30 yaş aralığındaki güzelliğine kavuştum" dedi.



