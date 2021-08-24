Filiz Akın yoğun bakıma kaldırıldı işte hastaneden son açıklama
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Filiz Akın yoğun bakıma kaldırıldı. İşte hastaneden yapılan son açıklamayla Filiz Akın'ın sağlık durumu...
Türk sinemasının sevilen ismi Filiz Akın akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle geçen hafta hastaneye kaldırılmıştı. 3 gün yoğun bakımda kalan Akın'dan haber var. Tatil için Miami’de bulunan oğlu İlker İnanoğlu, sanatçının rahatsızlığını öğrenir öğrenmez ilk uçakla İstanbul’a döndü.
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Sağlık durumu iyiye giden ünlü sanatçının normal odaya alındığı öğrenildi.
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Akın’ın bu hafta içinde taburcu edilmesi bekleniyor.
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Filiz Akın kimdir?
Suna Akın ya da sahne adıyla Filiz Akın (d. 2 Ocak 1943, Ankara), Türk oyuncu, yazar, sunucu.
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