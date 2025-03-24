Filiz Akın vefat etmişti! Oğlu İlker İnanoğlu'nun paylaşımı yürek sızlattı
Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncalarından biri olan Filiz Akın, 21 Mart'ta hayatını kaybetti. Sessizce defnedilen usta oyuncunun oğlu İlker İnanoğlu'nun sosyal medya paylaşımı yürek sızlattı.
Türk sinemasının efsane yıldızlarından Filiz Akın, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
1 Eylül'den bu yana zatürre ve diğer bazı enfeksiyonlar nedeniyle Bodrum'da tedavi gören Akın, durumunun aciliyeti nedeniyle ocak ayında İstanbul'a götürülmüştü.
82 yaşında aramızdan ayrılan Akın, vasiyeti üzerine yakın çevresiyle birlikte 22 Mart'ta sessiz sedasız toprağa verildi.
Akın'ın kendisi gibi oyuncu olan ve bir dönem Yumurcak serisinde beraber rol aldığı oğlu İlker İnanoğlu, annesi için duygusal bir paylaşımında bulundu.