Filistinliler pencereleri açık bırakıyor! Sebebi yürek dağlayacak şehit sayısı artıyor

İsrail gece boyunca Gazze şeridine yönelik havadan bombardımanını sürdürdü. Gece iki Filistinli daha şehit oldu. Filistinliler, yürek burkan hikayelerini BBC'ye anlattılar. "Ailecek yeterince gıda ve suyumuzun olduğundan emin olduk. Sonra evimizin en güvenli yerinde oturup eski güzel anılardan konuşmaya başladık. Çünkü en çok gülmeye ihtiyacımız var... Her gece bize sahur saatini hatırlatan davulcular oldu Gazze'de. Biz davul sesi beklerken çok daha yakınımıza düşmeye başlayan bombaların sesini duyduk. BBC Türkçe'nin haberine göre, bunlar, 3 gündür İsrail'in bombardımanı altında olan Gazzelilerin anlattıklarından sadece bir kısmı...