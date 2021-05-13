Filistinliler pencereleri açık bırakıyor! Sebebi yürek dağlayacak şehit sayısı artıyor
İSRAİL zulmü Ramazan Baramı sabahında da sürüyor. Onlarca Filistinli sivil eşini, dostunu, çocuğunu kaybetti; pek çok aile evini terk etmek zorunda kaldı. Gazze'de yaşayanlar, kendi deyişleriyle 'alışkın oldukları üzere' bütün pencereleri aralık bırakıyor, bölgeye atılan bombaların yarattığı basınç etkisiyle patlamaması için. Acıklı deneyimleri bununla sınırlı kalmayan Gazzeliler yürek parçalayan öykülerini kendi ağızlarından anlattı...
İsrail gece boyunca Gazze şeridine yönelik havadan bombardımanını sürdürdü. Gece iki Filistinli daha şehit oldu. Filistinliler, yürek burkan hikayelerini BBC'ye anlattılar. "Ailecek yeterince gıda ve suyumuzun olduğundan emin olduk. Sonra evimizin en güvenli yerinde oturup eski güzel anılardan konuşmaya başladık. Çünkü en çok gülmeye ihtiyacımız var... Her gece bize sahur saatini hatırlatan davulcular oldu Gazze'de. Biz davul sesi beklerken çok daha yakınımıza düşmeye başlayan bombaların sesini duyduk. BBC Türkçe'nin haberine göre, bunlar, 3 gündür İsrail'in bombardımanı altında olan Gazzelilerin anlattıklarından sadece bir kısmı...
İsrail'in Pazartesi akşamından bu yana hava saldırıları düzenlediği Gazze, dünyada nüfusun en yoğun olduğu bölgelerden biri. 365 kilometrekarelik alanda 2 milyondan fazla Filistinli yaşıyor. Yani kilometrekare başına yaklaşık 5 bin 500 kişi düşüyor. Bu nüfus yoğunluğunun olduğu bir bölgeye düşen bombaların ya da füzelerin de, hedefin dışında çok sayıda kişiyi etkileme ihtimali bir hayli yüksek.
Gazze'de yaşayanların çoğu, İsrail'in bu durumu bildiğinin farkında. Hedefin açıklanan isimler olmadığına, sivillerin öldürülmesi için bilinçli olarak bu bombardımanın yapıldığına inanıyorlar. Pazartesi gününden bu yana devam eden saldırıların hedefi olan Beyt Hanun, Gazze Şeridi'nin kuzeydoğusunda, İsrail sınırına yakın bölgede. Her an vurulma korkusu yaşadığını anlatan Omar Alrabi de Beyt Hanun'a yaklaşık 7 kilometre mesafedeki Gazze Şehri'nde.
Omar ilk bombardıman seslerini arkadaşlarıyla iftar için buluştuklarında duymuş: "Bir dakika sessizlik oluyor, sonra bir saniye içinde yeniden bombaları duymaya başlıyoruz. İftar Pazartesi günü 19.28'deydi. Daha iftar yapacağımız yere yürürken, saat 18.00 sıralarında ilk bombanın düştüğünü duyduk. Çok büyüyeceğini düşünmedik ancak bombardıman kesilmedi. Bir yerden sonra durup haberleri takip etmeye başladık. Sonra sokakta yanımızdan geçenler bizi uyardı, bu iş büyüyor, sokaklardaki sivilleri vuruyorlar, evinize dönün dediler. O sırada iftar saati yaklaşmıştı, birlikte son bir kez daha iftar yapalım dedik. Orucumuzu açtıktan hemen sonra dağıldık."