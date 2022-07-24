Filistin'li ünlü model Bella Hadid aynanın karşısına geçti çıplak poz verdi! Cesaretiyle hayran bıraktı
Dünyaca ünlü mankenlerden biri olan Filistin asıllı 25 yaşındaki ünlü manken Bella Hadid sosyal medya hesabından paylaştığı çıplak pozla gündem oldu.
Son dönemin en çok aranan isimlerinden olan Filistin asıllı ünlü model Bella Hadid sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla herkesi mest etti.
Gigi Hadid'in kardeşi olan ve 16 yaşında modellik hayatına başlayan Bella Hadid 2016 yılında 'Yılın Modeli' ödülünü almıştı.
Ablası ile birlikte podyumlarda fırtına gibi esen ünlü model, geçtiğimiz günlerde özel hayatıyla ilgili sorulan sorular sonrasında depresyon tedavisi gördüğü itiraf etmişti.
Sık sık İnstagram storylerinde ağlarken attığı fotoğraflarlada dikkat çeken Bella Hadid ayna karşısında verdiği pozla olay oldu.