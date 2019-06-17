Filistinli sanatçıdan İsrail mermileriyle sanat
Filistinli Majdi Abu Takqeyeh, İsrail güçlerinin sivillere karşı kullandığı mermileri sanat eserine dönüştürerek Filistinlilerin yaşadığı zulmü anlatan minyatür maketler oluşturuyor.
Gazze’deki Nuseirat mülteci kampında yaşayan 35 yaşındaki Filistinli Majdi Ebu Takqeyeh, İsrail güçlerinin Filistinlilere karşı kullandığı mermi ve füzelerden sanat eserleri yapıyor.
Takqeyeh bir yıldır oluşturduğu maketlerle, İsrail devletinin kurulduğu 1948’den bu yana Filistinlilerin yaşadığı zulüm ve işgale karşı mücadelelerini yansıtıyor.
En küçük kardeşinin Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinin ilk gününde İsrail güçleri tarafından bacağından gerçek mermiyle vurulduğunu belirten Abu Taqqeyeh, kardeşinin bacağından çıkarılan mermiyle figürler yapmaya başladığını söyledi.
Büyük Dönüş Yürüyüşü sırasında yaralanan bir göstericiye ilk yardım yaptığı sırada İsrailli keskin nişancı tarafından vurulan Razan al-Najjar’ın minyatürünü yaptığı ifade eden sanatçı, “İsrailli keskin nişancı tarafından vurulan yaralılardan birinden çıkarılmış hastaneden aldığım bir kurşunla İsrail işgalinin ortadan kaldırmaya çalıştığı yaşamın sembolü olan kelebeğin kanatlarıyla bir heykel oluşturdum” dedi.