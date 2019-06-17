Filistinli sanatçıdan İsrail mermileriyle sanat

Büyük Dönüş Yürüyüşü sırasında yaralanan bir göstericiye ilk yardım yaptığı sırada İsrailli keskin nişancı tarafından vurulan Razan al-Najjar’ın minyatürünü yaptığı ifade eden sanatçı, “İsrailli keskin nişancı tarafından vurulan yaralılardan birinden çıkarılmış hastaneden aldığım bir kurşunla İsrail işgalinin ortadan kaldırmaya çalıştığı yaşamın sembolü olan kelebeğin kanatlarıyla bir heykel oluşturdum” dedi.