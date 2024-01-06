Filistinli İsrail casuslarıyla ilgili şok gerçekler! Ülkelerini 500, Türkiye'yi 200 dolara satmışlar
TÜRKİYE'de ikamet eden Filistin uyruklu kişilere yönelik Mossad adına "uluslararası casusluk" yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 36 şüpheliden 15'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanan zanlıların büyük çoğunluğunun Filistin uyruklu kişiler olduğu ortaya çıkarken, İsrail adına casusluk yapan şüphelilerin karıştıkları eylemler pes dedirtti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen casusluk soruşturması kapsamında Türkiye’de ikamet eden Filistinli ve İsrailli aileler ile aktivistler başta olmak üzere yabancı uyruklulara yönelik İsrail İstihbarat Servisi Mossad adına uluslararası casusluk faaliyetleri içerisinde olabileceği belirlenen toplam 46 şüpheli belirlendi. Bunlardan 34'ü gözaltına alındı. Savcılık sorgularının ardından 26 şüpheli, 'askeri ve siyasal casusluk' suçundan tutuklama talebiyle sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğinde sorgulandı. 15 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 11 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 8 şüpheli ise sınır dışı edilme işlemlerinin gerçekleştirilmesi için İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.
Türkiye'deki Filistin ve Suriye uyruklu kişilerle irtibat
Casusluk operasyonunun detayları Savcılığın sevk yazısında ortaya çıktı. Sevk yazısına göre, geçmiş dönemlerde İsrail İstihbarat Servisi'nin faaliyetlerinin amacına ulaşamaması için teknik ve insan istihbarat yöntemleri kullanıldığı, toplanan deliller ışığında soruşturmalar yapıldığı, İsrail İstihbarat Servisi ile bağlantılı kişi veya kişilerin Türkiye'de bulunan Filistin ve Suriye uyruklu kişilerle irtibatlanarak İsrail için önem arz eden bilgi ve belgeleri elde ettiği, aktarılan bilgiler karşılığında ise uluslararası para transfer şirketleri, havale ofisleri ve canlı kuryeler aracılığıyla bilgi aktaran kişi ya da kişilere ödeme gerçekleştirildiği kaydedildi.
Dedektiflerden de istifade etmişler
Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderilen sevk yazısında, İsrail İstihbarat Servisi ile bağlantılı kişilerin internet tabanlı mobil uygulamalar üzerinden uzaktan operasyon ekibi oluşturduğu, bu ekip aracılığıyla canlı kuryeyle kaynaklarına para transferi ve sahadaki hedeflerine yönelik keşif şeklinde işler yapılması amaçlandığı, ayrıca profesyonelce yapılması istenilen işlerde dedektiflerden istifade edildiği ve taktik işlerde ise ağırlıklı olarak şüphe uyandırmayan şahıslardan faydalanıldığı aktarıldı.
Dedektiflere biyografik bilgi toplama, keşif, tahkikat, fotoğraf, video, bilgi, belge, canlı takip etme, takip cihazı yerleştirme, canlı kurye bulma ve siber faaliyetler görevlerinin verildiği belirtilen sevk yazısında, dedektiflerin sistem açıklarından ve kritik öneme haiz devlet kurumlarında görev yapan çevrelerinden, devletin veri tabanında bulunan bilgileri temin ettikleri aktarıldı.