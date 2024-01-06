Filistinli İsrail casuslarıyla ilgili şok gerçekler! Ülkelerini 500, Türkiye'yi 200 dolara satmışlar

Türkiye'deki Filistin ve Suriye uyruklu kişilerle irtibat

Casusluk operasyonunun detayları Savcılığın sevk yazısında ortaya çıktı. Sevk yazısına göre, geçmiş dönemlerde İsrail İstihbarat Servisi'nin faaliyetlerinin amacına ulaşamaması için teknik ve insan istihbarat yöntemleri kullanıldığı, toplanan deliller ışığında soruşturmalar yapıldığı, İsrail İstihbarat Servisi ile bağlantılı kişi veya kişilerin Türkiye'de bulunan Filistin ve Suriye uyruklu kişilerle irtibatlanarak İsrail için önem arz eden bilgi ve belgeleri elde ettiği, aktarılan bilgiler karşılığında ise uluslararası para transfer şirketleri, havale ofisleri ve canlı kuryeler aracılığıyla bilgi aktaran kişi ya da kişilere ödeme gerçekleştirildiği kaydedildi.