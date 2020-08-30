Filistinli görme engelli kardeşler hafız oldu! Biri üniversite bitirdi biri okuyor
GAZZE'de yaşayan görme engelli hafız Heniye ve Şems Ebu Şehme adlı kız kardeşler, zor şartlar altında ilim öğrenerek hayata tutunmaya çalışıyor. İkisi de hafız olan Şehme kardeşlerin biri üniversiteyi bitirdi diğeri üniversitede okuyor...
İsrail ablukası altındaki Gazze'de yaşayan görme engelli hafız Heniye ve Şems Ebu Şehme adlı kız kardeşler, zor şartlar altında ilim öğrenerek hayata tutunmaya çalışıyor. Gazzeli görme engelli hafız kız kardeşlerin başarısı yoksul ailelerine gurur yaşatıyor. Küçük yaştan itibaren babalarının sesli okuduğu sureleri ezberleyerek hafız olan Heniye ve Şems adlı kız kardeşler, eğitimle hayatın zorluklarını aşmaya çalışıyor. Biri üniversite bitiren, diğeri de üniversiteye hazırlanan iki kız kardeşin başarılarıyla yaşattığı gurur, abluka şartlarında ekonomik açıdan zor günler geçiren ailelerine büyük teselli oluyor.
Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yoksul bir ailede, görme engelli olarak dünyaya gelen Heniye ve Şems, makus talihlerini eğitim sayesinde değiştirmeye çabalıyor.
Kendileri gibi görme engelli otizimli bir erkek kardeşleri de olan Heniye ile Şems, henüz 4-5 yaşındayken babaları sayesinde Kur'an-ı Kerim ile tanışıyor.
Görme engelliler için Braille alfabesiyle yazılmış bir mushafları bulunmadığından ezberlerini babalarının sureleri sesli okuması sayesinde yapan Heniye ile Şems, bu şekilde Kur'an-ı Kerim'in tümünü ezberleyip hafız oluyor.