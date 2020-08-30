Filistinli görme engelli kardeşler hafız oldu! Biri üniversite bitirdi biri okuyor

İsrail ablukası altındaki Gazze'de yaşayan görme engelli hafız Heniye ve Şems Ebu Şehme adlı kız kardeşler, zor şartlar altında ilim öğrenerek hayata tutunmaya çalışıyor. Gazzeli görme engelli hafız kız kardeşlerin başarısı yoksul ailelerine gurur yaşatıyor. Küçük yaştan itibaren babalarının sesli okuduğu sureleri ezberleyerek hafız olan Heniye ve Şems adlı kız kardeşler, eğitimle hayatın zorluklarını aşmaya çalışıyor. Biri üniversite bitiren, diğeri de üniversiteye hazırlanan iki kız kardeşin başarılarıyla yaşattığı gurur, abluka şartlarında ekonomik açıdan zor günler geçiren ailelerine büyük teselli oluyor.