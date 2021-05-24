Filistin'e destek veren Bella Hadid Gigi Hadid'in hedef gösterilmesine Dua Lipa'dan sert sözler
Bella Hadid ve Gigi Hadid, Filistin'e verdikleri destek nedeniyle hedefe oturtuldu. Dua Lipa, Hadid kardeşlerin hedef gösterilmesine ateş püskürdü.
Geçtiğimiz haftalarda Filistin asıllı Amerikalı model Bella Hadid, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki göstererek, New York kentinde düzenlenen Filistin'e destek protestosuna katıldı. Hem Gigi Hadid hem de Bella Hadid, Filistin'e destekleri nedeniyle hedef gösterildi.
Dua Lipa'nın da içinde bulunduğu ünlü yıldızların Filistin'e destek vermesi üzerine New York Times (NYT) gazetesinde yer alan tam sayfa bir ilanda ''İsrail’i kınayıp Hamas'a sessiz kalmakla'' itham edilerek hedef gösterildi.
ABD'nin en etkili basın kuruluşlarından The New York Times'ta yer alan söz konusu reklamda World Values Network'ün kurucusu Shmuley Boteach; Bella Hadid, Gigi Hadid ve Dua Lipa'yı "İsrail'i etnik temizlik yapmakla suçlayan" ve "Yahudi Devletini karalayan" üç "mega düzeyde etkili" isim diye niteledi.
New York Times'ın hedef göstermesi üzerine Dua Lipa açtı ağzını yumdu gözünü. 25 yaşındaki Lipa, Yahudi kuruluşu World Values Network'ün "çirkin kampanyalarını yalan ve bariz yanlış beyanlarla" ilerletmek için "utanmadan" ismini kullandığını söyledi.