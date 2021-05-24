Filistin'e destek veren Bella Hadid Gigi Hadid'in hedef gösterilmesine Dua Lipa'dan sert sözler

ABD'nin en etkili basın kuruluşlarından The New York Times'ta yer alan söz konusu reklamda World Values Network'ün kurucusu Shmuley Boteach; Bella Hadid, Gigi Hadid ve Dua Lipa'yı "İsrail'i etnik temizlik yapmakla suçlayan" ve "Yahudi Devletini karalayan" üç "mega düzeyde etkili" isim diye niteledi.