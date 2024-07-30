Filistin desteği yüzünden marka reklamından çıkarılan Bella Hadid'den ilk açıklama

Herkesin niyeti olumlu bir şey yapmak ve insanları sanat aracılığıyla bir araya getirmek olsa da tüm tarafların anlayış eksikliği süreci baltaladı. Antisemitizm dahil nefretin hiçbir türüne inanmıyorum. Bu hiçbir zaman değişmeyecek ve ben bu sözümün sonuna kadar arkasındayım" diye konuştu.