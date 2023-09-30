Filenin Sultanları'ndan Zehra Yıldız'ın kuzeni Survivor'ın yıldızı çıktı! Bakın ünlü voleybolcunun kuzeni kimmiş...
Başarılarıyla Türkiye'yi gururlandıran Filenin Sultanları'ndan Zehra Güneş özel hayatıyla sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Ünlü isim şimdi de kuzeni ile gündem oldu. Güneş'in kuzeni Survivor'un yıldızı çıktı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Zehra Güneş son dönemlerde özel hayatı ve başarılarıyla gündemlerden düşmüyor.
Güzelliği ile sosyal medyada da sık sık ilgi odağı olan isim son olarak kuzeninin sosyal medya paylaşımı ile gündeme geldi.
Milli voleybolcunun kuzeni sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kuzen olduklarını açıkladı. Güneş'in kuzeni Survivor yarışmasının yıldız yarışmacılarından çıktı.
Survivor'da 2020 yılında gönüllüler kategorisinde yarışan ve Survivor All Star 2024'te yarışacak olan Berkan Karabulut, Milli voleybolcu ile fotoğrafını İnstagram hesabından paylaştı.