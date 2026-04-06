Filenin Sultanları'nda kriz! Vargas'tan Zehra Güneş'e şarkılı gönderme
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın en önemli parçaları arasında yer alan Melissa Vargas ve Zehra Güneş arasında soğuk rüzgarlar esiyor. Son yıllarda yakın ilişkileri ile gündeme gelen iki isim, yaşadıkları tartışmanın ardından birbirlerini sosyal medyada takipten çıktı. Vargas'ın paylaştığı şarkıdaki sözler ise gerilimi farklı bir boyuta yükseltti.
FIVB Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonası'nda kazanılan altın madalyanın ardından Türkiye'de milyonların ilgi odağına oturan Filenin Sultanları'nda kaos yaşanıyor.
Geçtiğimiz aylarda takımın önemli parçaları arasında yer alan İlkin Aydın ve Ebrar Karakurt'un birbirine yönelik göndermeli paylaşımlarından sonra bu kez Melissa Vargas ve Zehra Güneş arasında gerginlik yaşandı.
Birbirlerini takipten çıktılar
VakıfBank'ın orta oyuncusu Güneş ile Fenerbahçe Medicana'nın yıldız pasör çaprazı Melissa Vargas, yaklaşık iki yıldır kurdukları yakın ilişki ile biliniyor. Milli Takım'daki dostluklarının yanı sıra rakip oldukları karşılaşmalarda dahi birbirleriyle şakalaşmaktan geri durmayan ikili, yaşadıkları tartışmanın ardından sosyal medyada birbirlerini takipten çıktı.
Vargas'tan Zehra'ya göndemeli şarkı
İkili arasındaki durum, sporcuların hayranları tarafından üzüntüyle karşılanırken, Vargas'ın gece yarısı paylaştığı şarkıda yer alan sözler, kırgınlığın boyutunu gözler önüne serdi.