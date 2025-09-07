Filenin Sultanları'na tebrik mesajları
2025 FIVB Dünya Şampiyonası’nda İtalya’ya 3-2 yenilerek tarihindeki ilk gümüş madalyayı kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı için Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasi parti liderleri, devlet yetkilileri ve birçok isimden tebrik mesajı geldi.
İşte o paylaşımlar...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Tayland'da düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda dünya 2'ncisi olarak ülkemizi gururlandıran bir başarıya imza atan A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızı yürekten tebrik ediyorum. Teşekkürler Filenin Sultanları.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel
Teşekkürler Filenin Sultanları. 2025 FIVB Kadınlar Voleybol Dünya Şampiyonası Finali'nde, büyük bir mücadeleyle şampiyonayı ikincilikle tamamlayan Filenin Sultanları'nı yürekten tebrik ediyorum. Gösterdiğiniz azim, inanç ve mücadele ile tüm Türkiye'ye büyük bir gurur yaşattınız. Başarılarınız daim olsun.