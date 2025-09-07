Filenin Sultanları'na tebrik mesajları

CHP Genel Başkanı Özgür Özel

Teşekkürler Filenin Sultanları. 2025 FIVB Kadınlar Voleybol Dünya Şampiyonası Finali'nde, büyük bir mücadeleyle şampiyonayı ikincilikle tamamlayan Filenin Sultanları'nı yürekten tebrik ediyorum. Gösterdiğiniz azim, inanç ve mücadele ile tüm Türkiye'ye büyük bir gurur yaşattınız. Başarılarınız daim olsun.