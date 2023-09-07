Filenin Sultanları 'ne kadar prim istersiniz' sorusuna tarihi cevap! Ne kadar pirim alacaklar?

Onlar Filenin Sultanları... Onlar Türkiye'nin A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızları... Milletler Ligi'nden sonra Avrupa Kupası'nda da Sırbistan'ı devirerek şampiyon oldular. Azgın bir azınlık dışında tüm Türkiye'yi sevince boğan Filenin Sultanları'nın soyunma odasında verdikleri ders ise duyan, okuyan herkese bir kez daha "Helal Olsun Kızlar Size" dedirtti. Şampiyonluk maçı sonrası, soyunma odasında yaşananları Yeniçağ yazarı Şerafettin Tilki yazdı. İşte Filenin Sultanları'nın "Ne kadar prim istiyorsunuz?" sorusuna verdikleri o cevap...