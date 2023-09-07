Filenin Sultanları 'ne kadar prim istersiniz' sorusuna tarihi cevap! Ne kadar pirim alacaklar?
Filenin Sultanları'nın Sırbistan'ı yenip Avrupa Şampiyonu oldukları maçın ardından soyunma odasında Federasyon Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "Ne kadar prim istiyorsunuz?" diye sordu. HErkes sustu kaptan Eda Erdem konuştu... Öyle bir cevap verdi ki tüm sorcular ve orada olanlar alkış tufanı yaşattı. İşte Eda'nın cevabı ve şampiyon kızların alacakları prim...
Onlar Filenin Sultanları... Onlar Türkiye'nin A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızları... Milletler Ligi'nden sonra Avrupa Kupası'nda da Sırbistan'ı devirerek şampiyon oldular. Azgın bir azınlık dışında tüm Türkiye'yi sevince boğan Filenin Sultanları'nın soyunma odasında verdikleri ders ise duyan, okuyan herkese bir kez daha "Helal Olsun Kızlar Size" dedirtti. Şampiyonluk maçı sonrası, soyunma odasında yaşananları Yeniçağ yazarı Şerafettin Tilki yazdı. İşte Filenin Sultanları'nın "Ne kadar prim istiyorsunuz?" sorusuna verdikleri o cevap...
Yer Belçika’nın başkenti Brüksel. Yani AB’nin merkezi. Voleybol Federasyon Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, ekibi ve diğer görevliler salonda. Daniele Santarelli ve sporcular da hazır.
Başkan, “Şampiyonluk için ne versek az. Prim olur, başka bir şey olur. Tüm özel isteklerinizi yerine getireceğiz. Salonda işiniz bitti. Şimdi söz sırası sizde” dedi..
Önce İtalyan hoca söz aldı. “Bu konuda konuşması gereken oyuncularım..” diyerek sözü Kaptan Eda Erdem’e bıraktı. Otelin salonu bir anda sessizliğe büründü. Kimseden çıt çıkmıyordu. İşte Eda’nın o kısa konuşması: