Filenin Sultanları gurur yaşattı! Alacakları para ödülü belli oldu...

Filenin Sultanları gurur yaşattı! Alacakları para ödülü belli oldu...

2026 CEV Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası final maçında İtalya’yı 3-2 yenerek şampiyon olan Filenin Sultanları ve başantrenör Daniele Santarelli'ye verilecek para ödülü belli oldu.

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Filenin Sultanları gurur yaşattı! Alacakları para ödülü belli oldu... - Resim: 1

2026 CEV Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda boy gösteren Filenin Sultanları, İstanbul’da Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan final maçında İtalya’ya setlerde 2-1 geriye düştüğü maçta 3-2 yenerek üst üste 2.kez şampiyon oldu.

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Filenin Sultanları gurur yaşattı! Alacakları para ödülü belli oldu... - Resim: 2

Sultanlar, 2023'te hem Milletler Ligi hem de Avrupa Şampiyonası'nda elde ettiği şampiyonluklarla gerçekleştirdiği dubleyi 2026'da kendi seyircisi önünde tekrarladı.

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Filenin Sultanları gurur yaşattı! Alacakları para ödülü belli oldu... - Resim: 3

OLİMPİYAT OYUNLARINA KATILMA HAKKI ELDE ETTİK

Türkiye, Avrupa Şampiyonası'ndaki şampiyonluğuyla 2028 Yaz Olimpiyat Oyunları'na doğrudan katılma hakkı kazandı.

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Filenin Sultanları gurur yaşattı! Alacakları para ödülü belli oldu... - Resim: 4

Bu başarı sonrası Filenin Sultanları ödüllendirilecek. Sultanlar’a verilecek ödülün miktarı belli oldu.

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Filenin Sultanları gurur yaşattı! Alacakları para ödülü belli oldu... - Resim: 5

CEV 500 BİN EURO VERECEK

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) şampiyonluk için Türkiye Voleybol Federasyonu'na 500 bin euro verecek.

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Filenin Sultanları gurur yaşattı! Alacakları para ödülü belli oldu... - Resim: 6

SULTANLAR'A 150 CUMHURİYET ALTINI

Devlet yönetmeliği kapsamında ise her oyuncu 150 Cumhuriyet altını verilecek. Kişi başı verilecek ödül miktarı 7 milyon TL’yi bulacak.

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Filenin Sultanları gurur yaşattı! Alacakları para ödülü belli oldu... - Resim: 7

SANTARELLI'YE 30 CUMHURİYET ALTINI

Yönetmelik kapsamında takımı Avrupa şampiyonluğuna taşıyan başantrenör Daniele Santarelli’ye de 30 Cumhuriyet altını karşılığı ödeme yapılması öngörülüyor.

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Filenin Sultanları gurur yaşattı! Alacakları para ödülü belli oldu... - Resim: 8

Mevcut Cumhuriyet altını değeri üzerinden bu ödülün tutarı 1 milyon 343 bin TL olarak hesaplanıyor.

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Filenin Sultanları gurur yaşattı! Alacakları para ödülü belli oldu... - Resim: 9
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Filenin Sultanları para ödülü Daniele Santarelli 2026 CEV Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası