Filenin Sultanları gurur yaşattı! Alacakları para ödülü belli oldu...
2026 CEV Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası final maçında İtalya’yı 3-2 yenerek şampiyon olan Filenin Sultanları ve başantrenör Daniele Santarelli'ye verilecek para ödülü belli oldu.
2026 CEV Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda boy gösteren Filenin Sultanları, İstanbul’da Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan final maçında İtalya’ya setlerde 2-1 geriye düştüğü maçta 3-2 yenerek üst üste 2.kez şampiyon oldu.
Sultanlar, 2023'te hem Milletler Ligi hem de Avrupa Şampiyonası'nda elde ettiği şampiyonluklarla gerçekleştirdiği dubleyi 2026'da kendi seyircisi önünde tekrarladı.
OLİMPİYAT OYUNLARINA KATILMA HAKKI ELDE ETTİK
Türkiye, Avrupa Şampiyonası'ndaki şampiyonluğuyla 2028 Yaz Olimpiyat Oyunları'na doğrudan katılma hakkı kazandı.
Bu başarı sonrası Filenin Sultanları ödüllendirilecek. Sultanlar’a verilecek ödülün miktarı belli oldu.
CEV 500 BİN EURO VERECEK
Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) şampiyonluk için Türkiye Voleybol Federasyonu'na 500 bin euro verecek.
SULTANLAR'A 150 CUMHURİYET ALTINI
Devlet yönetmeliği kapsamında ise her oyuncu 150 Cumhuriyet altını verilecek. Kişi başı verilecek ödül miktarı 7 milyon TL’yi bulacak.
SANTARELLI'YE 30 CUMHURİYET ALTINI
Yönetmelik kapsamında takımı Avrupa şampiyonluğuna taşıyan başantrenör Daniele Santarelli’ye de 30 Cumhuriyet altını karşılığı ödeme yapılması öngörülüyor.
Mevcut Cumhuriyet altını değeri üzerinden bu ödülün tutarı 1 milyon 343 bin TL olarak hesaplanıyor.