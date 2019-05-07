Fil Adam Joseph Merrick'in mezarının bulunduğu iddia edildi

Vücudundaki büyük deformasyonlar yüzünden ‘Fil Adam’ olarak adlandırılan ve David Lynch’in ünlü filmine konu olan Joseph Merrick’in mezarı, öldükten 130 yıl sonra İngiltere’nin başkenti Londra’da tespit edildi. Telegraph’ın aktardığına göre araştırmacı Jo Vigor-Mungovin, uzun arayışların ardından ‘Fil Adam’ın yumuşak dokularının gömülü mezarını bulduğunu duyurdu.