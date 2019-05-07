Fil Adam Joseph Merrick'in mezarının bulunduğu iddia edildi
Fil Adam olarak tanınan ve hayatı kitaplara ve yönetmen David Lynch'in filmine konu olan Joseph Merrick'in işaretsiz mezarının bulunduğu ileri sürüldü.
Vücudundaki büyük deformasyonlar yüzünden ‘Fil Adam’ olarak adlandırılan ve David Lynch’in ünlü filmine konu olan Joseph Merrick’in mezarı, öldükten 130 yıl sonra İngiltere’nin başkenti Londra’da tespit edildi. Telegraph’ın aktardığına göre araştırmacı Jo Vigor-Mungovin, uzun arayışların ardından ‘Fil Adam’ın yumuşak dokularının gömülü mezarını bulduğunu duyurdu.
Tıbbi mucize olarak gösterilen Merrick’in iskeleti 1890’da ölümünden sonra Londra Kraliyet Hastanesi’nde dikkatli bir biçimde korunmuştu. Yumuşak dokusunun gömüldüğü yer ise meçhuldü.
Fil Adam’ın biyografisini yazan Vigor-Mungovin, Merrick’in öldüğü yıllardaki mezarlık kayıtlarına başvurdu ve Karındeşen’in iki kurbanının gömülü olduğu, Epping Ormanı yakınlarındaki Londra Şehir Mezarlığı’na defnedildiğini keşfetti.
Öldüğü zamanı da içeren 8 haftalık bir dilimi inceleyen araştırmacı, kayıtlardaki defin tarihinin, Merrick’in 11 Nisan’daki ölümünden 2 hafta sonrası olan 24 Nisan 1980’i gösterdiğini anlattı.