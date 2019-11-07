Fikret Orman'la Tuğba Coşkun evleniyor! Tarih bile belli

Tuğba Coşkun ile Fikret Orman’ın bir yıl önce başlayan aşklarında sürpriz gelişme var. Kısa bir süre önce Beşiktaş'taki başkanlık görevini bırakan Fikret Orman, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Tuğba Coşkun'la birlikte tatile gitmişlerdi.