Fikret Orman'la Tuğba Coşkun evleniyor! Tarih bile belli
Beşiktaş başkanlığından istifa ettikten sonra soluğu tatilde alan Fikret Orman, sevgilisi Tuğba Coşkun'la evlilik kararı aldı.
Tuğba Coşkun ile Fikret Orman’ın bir yıl önce başlayan aşklarında sürpriz gelişme var. Kısa bir süre önce Beşiktaş'taki başkanlık görevini bırakan Fikret Orman, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Tuğba Coşkun'la birlikte tatile gitmişlerdi.
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Tatilde evlilik kararı alındı: Fikret Orman-Tuğba Coşkun çifti, kısa bir süre önce çıktıkları tatilde evlilik kararı aldı. Yılbaşından hemen sonra da sade bir törenle nikah masasına oturacaklar.
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Tatil dönüşü hazırlıklar başlayacak: Tuğba Coşkun tatil dönüşü nikah davetini organize edecek. Fikret Orman 2 kızının annesi Sedef Orman ile 1992-2012 yılları arasında evli kalmıştı.
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11 yaş fark var: Bu arada Tuğba Coşkun ile Fikret Orman arasında 11 yaş fark bulunuyor.
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