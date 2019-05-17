Fikret Orman'la Tuğba Coşkun arasında sürpriz aşk! Görüntüler ortaya çıktı

Aşka kapılarını kapatmıştı: Tuğba Coşkun, 2010 yılında Mehmet Ali Erbil'den boşanmış ve hemen ardından gönlünü sosyetik avukat Önder Fırat'a kaptırmıştı. Ancak ikilinin 7 yıllık aşkı 2017'de son bulmuştu. Önder Fırat'la evlilik planları yaparken aşkı biten Tuğba Coşkun, o günden beri özel hayatında sessizliğini koruyordu.