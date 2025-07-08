Fikret Orman ve Güzide Duran aşkI ifşalanmıştı! Boşanma öncesi Güzide Duran'dan hamle geldi...
Son günlerin en çok konuşulan aşkı ifşalanmıştı. Beşiktaş Kulübü eski başkanı Fikret Orman ile Güzide Duran'ın aşk yaşadığı ortaya çıktı. Manken Güzide Duran, boşanma aşamasında olduğu Adnan Aksoy'un "Hâlâ soyadımı taşıyor" sözü üzerine öyle bir hamle yaptı ki...
1996 Best Model of Türkiye birincisi Güzide Duran, 3 Nisan 2008'te Çırağan Sarayı'nda iş insanı Adnan Aksoy ile evlendi. 2 çocukları dünyaya geldi. Ancak çiftin evliliklerinde kriz baş gösterdi. İkili boşanmaya karar verdi.
Duran'ın adı Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile aşk dedikodularına karıştı. Adnan Aksoy eşinin güvenini zedelediğini ve kendisine hakaret ettiğini öne sürüp 2 liralık tazminat talep etti.
Duran ise boşanmanın sorumlusunun eşi Aksoy olduğunu savunarak karşı dava açtı. 20 milyonluk tazminat isteyen Duran, şiddet iddialarında bulundu.
Bunlar sürerken Duran'ın bir süredir Beşiktaş Kulübü eski başkanı Fikret Orman ile flört ettiği konuşuldu.