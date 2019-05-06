Fikret Orman maçın hakemine ateş püskürdü! "Yemezler"

Hakem rezalet süsüydü: Maçı taktikler, oyuncu değişiklikleri ve kadrolardan daha fazla, kendisinin saklandığı halde oyun ortasında bariz hatalar yaptı. Penaltı pozisyonu penaltı değil, bana göre ofsayt da değil ama penaltı kesin değil. Eski bir başkan 'Kaşar hakemler' diye söylemişti. Biz bunların değişmesi için çok mücadele ettik, pozitif duruşlar sergiledik ama bugünkü hakem rezalet üstüydü.