Fikret Orman maçın hakemine ateş püskürdü! "Yemezler"
Önceki akşam alınan Galatasaray mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş Kulübü başkanı Fikret Orman, Bülent Yıldırım'ı topa tuttu.
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftası, ligin en önemli haftası niteliğindeydi. Şampiyonluk yolunda oynanan Galatasaray-Beşiktaş maçı, büyük heyecana sahne oldu. 2-0 Sarı kırmızılı ekibin galibiyetiyle sonuçalanan maça, oynanan futboldan ziyade hakem kararları damga vurdu. Beşiktaş başkanı Fikret Orman ise, maç sonu Beyaz TV'ye katılarak flaş açıklamalarda bulundu. İşte Orman'ın açıklamalarından satırbaşları...
Bugünkü maçta normal bir maç, esasında çok stresli bir maç. Hakemlerin vücut dilini anlayacak zekada ve seviyedeyim. Hakem ilk dakikadan itibaren vücut dili itibariyle yanlı başladı maça. Eyyamcılık ve pozisyon alma hakem işi değil. Hakem yanlış görebilir, skora etki edebilir ama iyi niyetlidir. Maçın başından itibaren etki altındaki bir hakem sahaya çıktı.
Hakem rezalet süsüydü: Maçı taktikler, oyuncu değişiklikleri ve kadrolardan daha fazla, kendisinin saklandığı halde oyun ortasında bariz hatalar yaptı. Penaltı pozisyonu penaltı değil, bana göre ofsayt da değil ama penaltı kesin değil. Eski bir başkan 'Kaşar hakemler' diye söylemişti. Biz bunların değişmesi için çok mücadele ettik, pozitif duruşlar sergiledik ama bugünkü hakem rezalet üstüydü.
Yazık..: Hafta başından beri maçı yönlendirmeye çalışırlarken biz onlar eskide, geçmişte kaldı dedik. Bugün gördüğümüz, insanlar geçmişte kaldı ama hakemler orada duruyor. Bunlar günahtır. Yazık yani. Ne ben ne Beşiktaş taraftarı bunu hak etmiyor.