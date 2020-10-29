Fifa 2021'in çıkış tarihi ve Türkiye fiyatı belli oldu
FIFA 21 için bekleyiş sona erdi. FIFA 21'in PlayStation 5 için çıkacağı tarih netlik kazandı.
Japonya merkezli teknoloji şirketi Sony'nin yeni oyun konsolu PlayStation 5'te yer alacak oyunlar netlik kazanmaya başladı. FIFA 21 PC, PlayStation 4 ve Xbox One için 9 Ekim 2020 tarihinde satışa sunulmuştu.
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FIFA 21'in Türkiye fiyatı ise şöyle...
FIFA 21 PS4 Fiyatı
FIFA 21 Standart Sürüm: 499,90 TL (EA Access üyeleri için 449,91 TL)
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FIFA 21 Şampiyonlar Sürümü: 599,90 TL (EA Access üyeleri için 539,91 TL)
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FIFA 21 Ultimate Sürüm: 699,90 TL (EA Access üyeleri için 629,91 TL)
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